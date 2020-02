Amanhã e domingo, o Pier On – espaço voltado para atrações culturais no Armazém 1 do Pier Mauá – apresenta o festival Samba Gourmet. No evento, shows de Samba Que Elas Querem (amanhã) e Samba Independente dos Bons Costumes (domingo). E para forrar o estômago, as participações dos food trucks mais badalados do Rio de Janeiro.

Pier On. Armazém 1B Pier Mauá, Rua Rodrigues Alves 10, Praça Mauá. Amanhã e domingo, de meio-dia às 22h. Entrada gratuita.