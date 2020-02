Show: Arruda e Bola Preta no Rena

Na ressaca do Carnaval, o Renascença Clube abre espaço para uma feijoada neste domingo, e convida o grupo Arruda e o bloco Cordão da Bola Preta para uma roda de samba. O Arruda tem feito rodas badaladas no clube, que é um dos maiores points de samba no Rio. Na abertura da tarde, o grupo Batuque da Raça faz show.



Renascença Clube. Rua Barão de São Francisco 54, Andaraí. Domingo, às 13h. R$ 20 (nome na lista), R$ 25 (sem nome na lista), R$ 25 (feijoada).