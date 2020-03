Grátis: Thiago Martins se apresenta no 'Samba da Feira', no Engenho de Dentro

Rio - O Samba da Feira recebe amanhã, às 17h, o cantor e ator Thiago Martins. O intérprete Ryan na novela 'Amor de Mãe' vai apresentar a turnê 'Balanço do TG', que mistura samba pagode e samba rock. No repertório, músicas como 'Fica Legal' e 'Deu Medo', entre outras. A abertura fica por conta do grupo Seligaê. Como cantor, Thiago Martins fez parte do TrioTernura e em 2014 lançou o seu primeiro álbum solo, 'Thiago Martins', com músicas como 'Tira Minha Paz' e 'Reprise', com participação de Ivete Sangalo.



Festa Charme em Madureira

O movimento Charme completa 40 anos, e para comemorar o DJ Corello e outros DJs (como Fernandinho, Cacau e Evelyn) vão agitar a pista no Parque Madureira, tocando os principais sucessos do ritmo. Além dos anfitriões, alguns grupos de dança marcarão presença no evento.





Programação gratuita

1 RODA DE SAMBA

O grupo Bom Gosto se apresenta no Circuito Carioca das Rodas de Samba. Formado por Fábio Beça (voz e pandeiro), Flávio Regis (surdo e cuíca), André Neguinho (percussão), Fernando Macaé (tantã) e Mug (cavaquinho), o quinteto tocará seus principais sucessos, como 'Curtindo A Vida' e 'Na Madrugada'. Posto 12. Estrada do Pontal s/nº, Recreio dos Bandeirantes. Domingo, às 14h.

2 PARA ELAS

O Dia Internacional da Mulher (comemorado no domingo) será antecipado no Pátio Alcântara (2º piso) com roda de conversa (Dicas de 'Segurança para mulher', 'Saúde, autoestima e violência contra mulher' e 'Avanço profissional e empoderamento feminino') e serviço de higienização facial gratuita (das 11h às 13h) em parceria com a Só Sobrancelhas e distribuição de vouchers para serviço pé e mão ou hidratação capilar na Cor e Unha. Inscrição no www.patioalcantara.com.br. Praça Carlos Gianelli s/nº, Alcântara, São Gonçalo. Hoje, das 11h às 13h.

3 MELHOR IDADE

Também pegando carona na data celebrada domingo, o Center Shopping promove um Baile Especial da Melhor Idade. Show de Helô Reis e bailarinos para dançar com o público. Av. Geremário Dantas 404, Jacarepaguá. Hoje, às 17h.

4 MAIS BAILE

A Dança de Salão dá o tom do baile que acontece segunda-feira no Caxias Shopping (Praça de Alimentação). O baile é aberto para todas as idade. Rodovia Washington Luiz 2.895, Parque Duque, Duque de Caxias. Segunda-feira, das 17h às 21h.

5 FEIRA E ARTE

A oitava edição do Mercado Fundição Sustentável terá feira agroecológica (com produtos direto dos produtores) e intervenções artísticas, como dança, circo, poesia e música, entre outras. Fundição Progresso (Espaço Fundição Verde). Rua dos Arcos 24, Lapa. Amanhã, das 11h às 19h.

6 ROCK E POP

A banda Yellowbird é o destaque de hoje no projeto 'CCL Solta o Som', no Centro Cultural Light. No repertório, sucessos do pop/rock nacional e internacional. Av. Marechal Floriano 168, Centro. Hoje, a partir das 18h.

7 JARDINAGEM

As crianças vão aprender a arte da jardinagem. Com o auxílio de monitoras, os pequenos vão enfeitar vasinhos, encherão de terra adubada e molharão com borrifadores para melhor assentar sementes das plantas que querem cultivar. Para fechar a ação, os jardineiros mirins farão uma flor simbólica com uso de palitos de picolé e recortes de flores e folhas de papel. Recreio Shopping (Clubinho). Av. das Américas 19.019, Recreio. Domingo, das 16h às 19h.

8 TECNOLOGIA

O Museu Ciência e Vida oferece uma oficina de robótica para todos os públicos. Rua Aílton da Costa s/nº, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias. Informações: 2671-7797. Amanhã, às 10h e às 15h30.





