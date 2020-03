Quarto Branco volta nesta sexta no 'BBB 20'

Rio - No 'BBB 20', hoje, a Globo exibe o novo Quarto Branco. O espaço monocromático já recebeu oito brothers, estreou no 'BBB 9' e voltou ao jogo no 'BBB 10'. "Tudo era branco lá, até a comida (risos), e apenas um botão vermelho caso desistisse. A ausência de cor deixava a gente meio 'louco', e a luz fazia doer nossos olhos de tão forte", lembra Serginho Orgastic, ex-brother na 10ª edição do reality show.