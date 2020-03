Diversos: Entreartes ocupa o Solar do Jambeiro, em Niterói

Rio - A 10º edição do 'ENTREARTES' exaltará referências de culinária, culturais e arquitetônicas portuguesas no seu coletivo de arte. Intitulada 'Portugal, o que me trazes?', a mostra ficará aberta ao público, no Solar do Jambeiro, em Niterói, de hoje até o dia 5 de abril. No último dia do evento haverá uma visita guiada em libras e piquenique no jardim. O projeto é idealizado pela produtora cultural Cacau Dias.

Solar do Jambeiro. Rua Pres. Domiciano 195, Ingá, Niterói. Terça a domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Até 5 de abril.