Diversos: Jornada à Lua no fim de semana do MAST

Rio - O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), em São Cristóvão, prepara para este fim de semana uma série de atividades que unem diversão e ciência. A programação começa a partir das 14h deste sábado, quando o público vai conhecer o espaço imersivo do Centro de Visitantes. Com as imagens projetadas em um ambiente virtual, o público tem a possibilidade de saber um pouco sobre a história da astronomia e do próprio MAST com efeitos visuais e sonoros. Além disso, exposições vão estar abertas. Uma delas, chamada 'Uma Visão Lunar', está programada para ser vista com guia às 15h30. Já no fim do dia, às 17h30, tem a volta de uma das atrações de maior sucesso no MAST: o Programa de Observação do Céu (POC). O domingo também está recheado de atrações, como o Planetário Inflável Digital, com sessões que ocorrem às 15h, 16h e 17h.