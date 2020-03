Teatro: 'Peça do Casamento' volta ao Teatro Poeira

Rio - Após temporadas de sucesso em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, 'Peça do Casamento', com Eliane Giardini e Antônio Gonzalez, retorna para uma nova temporada no Teatro Poeira. Escrito por Edward Albee, o texto ganhou a adaptação e direção de Guilherme Weber.

Considerada por Albee "a estrutura social fundamental da cultura contemporânea ocidental", o casamento é o objeto de estudo a ser dissecado no texto, levantando questões contemporâneas, mas que também eram pertinentes à época em que a peça foi escrita.

Edward Albee faz do embate entre um marido e uma esposa um jogo de metalinguagem e desconstrução do gênero "peça de relacionamento" nesta a ácida comédia

SERVIÇO