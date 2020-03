Rio - O Museu de Arte do Rio começa as celebrações dos 7 anos de existência amanhã, com entrada gratuita nas exposições e lançamento da nova bandeira do MAR. A obra 'Vai Passar?', de Marcos Chaves, dará lugar a um trabalho do gaúcho Xadalu. O artista explora questões ligadas aos povos originários desde o início da carreira e tem obras espalhadas pelas ruas do Brasil e ao redor do mundo.

MAR. Praça Mauá 5, Centro. Terça a domingo, de 10h às 17h. Neste sábado, entrada gratuita.