Festa para elas: shows de mulheres durante o fim de semana

Rio - Domingo é Dia Internacional da Mulher. E no fim de semana que inclui a data, elas sobem nos palcos do Rio de Janeiro para cantar e tocar. A relação de shows do fim de semana inclui duas apresentações de Vanessa da Mata em homenagem à data (uma no Imperator, outra na praia, em Niterói), um fim de semana inteiramente dedicado a cantoras na Fundição Progresso (com nomes como Alice Caymmi e MC Tha, que dividem o palco), rodas de samba formadas apenas por mulheres (como a do Renascença, da qual participa Dorina).

Tem também o retorno de uma cantora clássica da soul music nacional: Jhusara, que foi do mitológico Trio Ternura, canta neste domingo em Jacarepaguá. E Sandra de Sá, que já dividiu muito o palco com ela e sua irmã Jurema, convida Simone Malafaia e Nanda Fellyx para o show 'Sandra de Sá e Elas', domingo em Niterói.

Vanessa diz que os direitos da mulher são um tema que ela sempre leva para o palco.

"Não é apenas no Dia da Mulher. Infelizmente, precisamos desse dia para falarmos dessas atrocidades que ainda acontecem. E a cada geração que vem, infelizmente, precisamos relembrar dessas atrocidades para que não aconteçam. É como se a gente esquecesse do que aconteceu com nossas avós, nossas bisavós", afirma ela.

A cantora diz que sempre inseriu o feminismo em suas composições. "Nas minhas músicas falo muito de não aceitar romances abusivos, ou histórias sem cabimento. Quando comecei minhas primeiras músicas, não havia uma compositora na minha geração que respondesse à minha carência de composições. Havia compositores que falavam de uma mulher de outra época, que aceitava absurdos".

Amanhã tem 'Jovens Tardes', projeto que leva cantores para shows gratuitos ao ar livre (e que vai para a Praça dos Três Poderes, em São João de Meriti). A apresentação também homenageia a data, com três nomes novos da música pop feminina: Gabz (que além de cantora é atriz), Malía e Lellê. As três lançaram músicas novas recentemente e mostram seus repertórios no show.

Malía festeja o fato de estar tocando num evento tão democrático no fim de semana da data. "Fico muito feliz de fazer parte, ainda mais com duas mulheres maravilhosas, que eu admiro muito e que têm feito parte de um movimento importante e necessário de usar a música como ferramenta de conscientização", conta. "E este evento na véspera do Dia Internacional da Mulher me faz refletir sobre o quanto é importante estar ocupando os espaços e se posicionar sendo feliz enquanto mulher, preta, periférica".

"São três mulheres jovens, pretas, no palco, o que me deixou mais emocionada ainda! Vamos estar lá representando uma galera, que também estará lá nos assistindo, vendo a gente interagir, cantar, dançar e se divertir. Essa é a vibe. Acho que vai ser um dia mágico", diz Lellê.

Homenagens deles



Os homens também sobem nos palcos do Rio para homenagear as mulheres. No domingo, tem Diogo Nogueira na Mocidade Independente e Elymar Santos no Teatro Municipal de Niterói. E ainda tem o Molejo fazendo show repleto de sucessos na Quadra do Salgueiro.

Elas