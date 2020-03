Teatro: Peça 'Bombeiro Rafa e o canhão de bola de sabão' encerra temporada neste domingo

Encerra temporada neste domingo o espetáculo 'Bombeiro Rafa e o canhão de bola de sabão'. Bombeiro Militar; ator; comediante; autor; criador da série “Amigos do Pelotão”, exibida na TV Brasil, Rafa luz; que lotou o Teatro Net Rio em 2012 com o stand-up “Comédia em Chamas”, estreia em 2020 o musical infantil: “O Bombeiro Rafa”, sobre os cuidados que as crianças devem ter em situações de emergência. “Minha relação com o teatro é de muito amor e respeito; pretendo levar uma mensagem muito importante para os jovens. Acredito plenamente no poder de transformação que existe entre o palco e a platéia”, conta o militar que assina o texto e as músicas do projeto.



Rafa Luz é bombeiro desde 2010 e já foi condecorado duas vezes por bravura. Recebeu também do Comando Geral da corporação a medalha “Avante Bombeiro”, em reconhecimento ao seu trabalho com as crianças. Recentemente tentou salvar Luzia durante o incêndio que transformou em cinzas o acervo do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. “Estava de folga, quando minha esposa falou o que estava acontecendo não pensei duas vezes, peguei o metrô e fui pra lá”. Participou também das operações de salvamento na Muzema. “Em 2012, após uma criança de 9 anos perder a vida em um incêndio em Itapecirica da Serra (SP), por não saber se comportar em situações de emergência, resolvi me mexer”, conta Rafael, que pediu permissão ao seu comandante para iniciar um trabalho de conscientização nas escolas.

SERVIÇO



Local: Teatro Vannucci



Rua Marquês de São Vicente, 53 3° andar – Shopping da Gávea – RJ



Temporada: 11 de janeiro a 08 de março



Dias: Sábados e Domingos



Horário 17h10



Duração: 55 minutos



Classificação: Livre



Gênero: Infantil



Valor do ingresso: R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia