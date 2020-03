Teatro: 'Queen - The History' se apresenta só nesse fim de semana

Rio - Só hoje e amanhã, em São Conrado, acontece o espetáculo 'Queen - The History', que encara o desafio de representar o lendário grupo que marcou época com clássicos como 'Love of My Life' e 'Bohemian Rhapsody'. Teatro Fashion Mall. Estrada da Gávea 899, São Conrado. Sexta e sábado, às 22h. Ingressos: R$ 80. Livre.