Diversos: Curtas produzidos por alunos do Estúdio Escola serão exibidos na Caixa Cultural

Rio - A Mostra Estúdio Escola de Animação (EEA) aterrissa na Caixa Cultural Rio de Janeiro hoje, amanhã e domingo, com sessões diárias às 16h e às 20h. Vão ser exibidos 15 curtas-metragens, que foram produzidos pelos alunos do Estúdio Escola de Animação (EEA) desde 2012 e exibidos em diversos festivais, como Anima Mundi e Cine PE. A ideia é reunir, em uma hora de projeção, alguns dos 27 curtas produzidos em sete anos do projeto e apresentar os filmes de 2019 que ainda não foram disponibilizados nas redes sociais do Estúdio Escola de Animação. Os ingressos custam R$ 6, com meia-entrada a R$ 3 para todas as sessões. Feito em parceria entre a Baluarte Cultura e o Copa Studio, o EEA abrirá inscrições para as turmas da sua oitava edição entre os dias 20 de março e 1º de abril. Todos os curtas são resultado da formação gratuita oferecida no projeto de animação audiovisual, que qualifica e gera emprego em diversas áreas para jovens de 16 a 24 anos.