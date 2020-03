Teatro: 'A Cor Púrpura' volta ao Rio amanhã

Rio - Com mais de 30 indicações e 14 prêmios de teatro, volta ao Rio amanhã, no Teatro Riachuelo, o espetáculo 'A Cor Púrpura'. A peça conta a trajetória e luta de Celie contra as adversidades impostas pela vida a uma mulher negra, na Geórgia, Estados Unidos, no decorrer da primeira metade do século 20.

Na adolescência, a personagem tem dois filhos de seu suposto pai, que a oferece a um fazendeiro local para criar seus herdeiros, lavar, passar e trabalhar sem remuneração.

A saga de Celie é permeada por questões sociais de extrema relevância até os dias atuais como desigualdade, abuso de poder, racismo, machismo, sexismo e violência contra a mulher.

SERVIÇO



Sexta: 20h

Sábado: 16h e 20h

Domingo: 17h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio, 40, Centro, Rio de Janeiro

Classificação: 12 anos

Duração: 150 minutos (15 minutos de intervalo) Ingresso

Plateia Vip: R$150 (inteira) | R$75 (meia)

Plateia: R$110 (inteira) | R$55 (meia)

Balcão Nobre: R$90 (inteira) | R$45 (meia)

Balcão: R$50 (inteira) | R$25 (meia)

