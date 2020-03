Diversos: CCBB apresenta mostra 'Lumière Cineasta'

Rio - A mostra Lumière Cineasta está em cartaz no CCBB Rio de Janeiro e celebra os 125 anos da primeira sessão pública de cinema, feita pelos irmãos Auguste e Louis Lumière. Vão ser exibidas 114 vistas, produzidas entre 1895 e 1905, postas em diálogo com 41 produções de diversos diretores, formatos e épocas. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5 para a maioria das sessões, exceto as dos filmes 'Figuras na Paisagem', 'Rumo ao Oriente' e 'Paraíso Reencontrado', que são gratuitas.

CCBB. Rua Primeiro de Março 66, Centro. Até 6 de abril, com horários que podem ser verificados em https://bit.ly/2wMGaCt. Ingressos: R$10 e R$5, com certas sessões gratuitas.