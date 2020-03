Rio - A dupla de palhaços mais conhecida do Brasil retorna ao Rio para uma nova temporada do 'Parque Patati Patatá Circo Show'. Será preparado um espaço lúdico onde todas as crianças vão ter a oportunidade de interagir com diversos personagens da série Parque Patati Patatá, sucesso nos canais Discovery Kids e SBT.

Via Parque Shopping. Avenida Ayrton Senna 3000, Rio de Janeiro. Quinta e Sexta-feira, às 20h. Sábado e Domingo, às 15h , 17h30 e 20h, até 5 de abril. Ingressos: De R$25 a R$ 140.