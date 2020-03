Ex-participantes tentam repescagem no 'Júnior Bake Off'

Oito pequenos confeiteiros que já deixaram o 'Júnior Bake Off' retornam amanhã, às 22h30, no SBT, para uma nova chance de voltar à disputa. Mas só três deles entram no reality. Valendo a primeira vaga para voltar ao time, a prova criativa do dia será fazer um bolo monstro. Já na prova técnica, que valerá as duas últimas vagas da repescagem, eles terão que fazer uma complexa gelatina do mar.