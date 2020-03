Show: Paralamas Clássicos no Circo Voador

Recordando a época em que surgiram para os primeiros fãs cariocas no Circo Voador, os Paralamas do Sucesso apresentam o show 'Paralamas Clássicos', só com os grandes sucessos de seus 37 anos de história. Músicas como 'Vital e Sua Moto', 'Cinema Mudo', 'Patrulha Noturna' e 'Química' estão no roteiro. O DJ da noite é Marcelinho da Lua.

Circo Voador. Arcos da Lapa s/nº, Lapa. Hoje e amanhã, às 22h. R$ 160 (estudantes, maiores de 65 anos e pessoas com um quilo de alimento não-perecível pagam meia-entrada).