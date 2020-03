Show: Agnaldo Timóteo está de volta

O veterano cantor Agnaldo Timóteo teve graves problemas de saúde e passou por uma internação no ano passado, mas já está de volta aos palcos. O cantor se apresenta amanhã na Lona Cultural Gilberto Gil e domingo na Arena Jovelina Pérola Negra e leva para o palco vários de seus sucessos, como 'Meu Grito'. 'Galeria do Amor' e outros.





Além de seu repertório comum, Agnaldo tem também gravado discos temáticos, incluindo desde clássicos do sertanejo, até músicas de Roberto Carlos ou de Natal. O cantor também gravou várias versões de clássicos da música estrangeira em português.

Lona Cultural Gilberto Gil. Avenida Marechal Fontenele 500, Realengo. Amanhã, às 17h. R$ 30. Arena Jovelina Pérola Negra. Praça Enio s/nº, Pavuna. Domingo, às 18h. R$ 30 (os cem primeiros) e R$ 40