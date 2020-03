Show: Zeca Pagodinho leva a turnê 'Mais Feliz' para o Vivo Rio

Em setembro do ano passado, Zeca Pagodinho lançou seu 24º disco, 'Mais Feliz'. Em entrevistas, o cantor afirma que o nome do novo álbum veio da felicidade que ele vem vivendo após o nascimento de seus netos. E o álbum dá nome à nova turnê do sambista, que passa hoje e amanhã pelo Vivo Rio, e que traz o artista relembrando vários de seus clássicos, como 'Coração em Desalinho', 'Vai Vadiar', 'Deixa A Vida Me Levar' e outros.



No show, que tem direção musical de Paulão 7 Cordas, cenário de Zé Carratu e figurino de Juliana Maia, Zeca também apresenta vários sambas do disco novo - entre eles,'Na Cara da Sociedade' (Serginho Meriti e Claudemir), 'Permanência' (Nelson Rufino), 'Mais Feliz' (Toninho Geraes e Paulinho Resende) e até mesmo a releitura de 'O Sol Nascerá' (Cartola e Elton Medeiros) que esteve na abertura da novela 'Bom Sucesso', com participação de Teresa Cristina.



Vivo Rio. Avenida Infante Dom Henrique 85, Parque do Flamengo. Hoje às 22h. Amanhã, às 21h. R$ 200 a R$ 320 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).