Teatro: Gávea recebe 'Mostra Mulheres em Cena'

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$20 (meia) Horários: sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Sinopse:A Fábrica de Cachorros- Instruções Feministas para Tempos Fascistas é um espetáculo criado por mulheres. Com referência nos textos de Valerie Solanas, Virginie Despentes e Roxane Gay, a protagonista Ana atravessa as experiências violentas sofridas como mulher para ousar imaginar um outro mundo possível. Em uma palestra intimista, Ana, CEO da Fábrica, apresenta seus planos de como extirpar o mal do mundo através de suas ações como “cidadã de bem” e empreendedora visionária.