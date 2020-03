É de graça!: vinte eventos 0800 deste fim de semana

No fim de semana, as opções para quem quiser se divertir sem precisar colocar a mão no bolso (ou pelo menos ir a lugares onde não há preocupação com o preço do ingresso) são inúmeras. Museus, casas de shows e até feiras de gastronomia estão de portas abertas - se falar nos eventos agendados para acontecerem em praças públicas, aproveitando o calor que retornou nesta semana.

Alguns dos eventos já vêm acontecendo periodicamente e já são esperados pelos fãs e frequentadores. Um deles é A Gloriosa, roda de samba comandada pelo músico Paulão 7 Cordas, mais conhecido como diretor musical de Zeca Pagodinho. Dando prosseguimento ao projeto 'A Gloriosa nos Coretos e Praças', Paulão recebe o grupo A Mesa da Diretoria, com quem costuma se apresentar, e toca neste domingo na Feira Popular da Glória, num evento que tem até oficina de percussão para quem quiser se aventurar pelos instrumentos.

"Fazer a temporada tem sido gratificante. Quando fazemos no nosso bairro, vemos sempre as pessoas que nos acompanham, e a interação é sempre muito grande. Em outros lugares, aproveitamos para fazer novas amizades. E o fato dos shows serem ao ar livre propicia um contato muito próximo. A gente sempre conversa com as pessoas, elas pedem músicas", afirma Paulão, cujo repertório, calcado basicamente no samba tradicional, inclui Chico Buarque, Tom Jobim, Arlindo Cruz, Toninho Geraes e vários outros nomes.

Um nome conhecido do universo pop brasileiro que tem apresentação gratuita marcada para o fim de semana é ninguém menos que Di Ferrero, ex-cantor do NX Zero. O artista se apresenta amanhã na Barra da Tijuca, no circuito Música no Deck, que acontece no Quiosque Krabi. Na abertura, o cantor Raphaello Mazzei.

Yoga

Além de música, o fim de semana tem feiras gastronômicas (uma delas, dedicada ao churrasco e à cerveja, acontece no Plaza Shopping, em Niterói) e até um evento ao ar livre de yoga no Museu do Amanhã, que dura todos os fins de semana até o fim do mês, com aulas ministradas pela professora de yoga Gunatiita.

Programação

GASTRONOMIA