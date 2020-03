Show: Ellem Narah no Trapiche Gamboa

Conhecida por suas participações em eventos como o Samba Da Sopa, comandado por Junior, e o Samba do Trabalhador, Elem Narah apresenta nesse sábado o show 'Luz da Minha Vida', no Trapiche Gamboa. A cantora recebe convidados como Chico Alves, Estevão Pinheiro e Regina Mazza e apresenta entre as canções, a música-título do show, recém-lançada. O show inclui composições de Chico Alves e Toninho Geraes.

Trapiche Gamboa. Rua Sacadura Cabral 155, Praça Mauá. Sábado, às 20h. Ingresso: um quilo de alimento não-perecível.