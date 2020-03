No grupo de risco, Zeca Pagodinho adia shows da "Turnê Mais Feliz"

Rio - Zeca Pagodinho foi as redes sociais para anunciar o adiamento da "Turnê Mais Feliz". O cantor, que completou 61 anos em fevereiro, faz parte do grupo de risco e engrossa a lista de artistas que têm alterado a programação, atendendo as orientações das autoridades públicas e sanitárias em meio à pandemia de coronavírus.

"Agradecemos a compreensão de todos e esperamos que em breve possamos estar juntos novamente, com muita saúde e alegria!", diz o comunicado no Instagram do artista.

Confira as novas datas: Curitiba: 27 Junho São Paulo - 31 Julho Rio de Janeiro - 28 e 29 Agosto Vitória - 19 Setembro Foz do Iguaçu - 10 Outubro Santo André - 23 Outubro Campinas: data a confirmar.