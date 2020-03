Festivais de música e peças de teatro ganham exibição na internet

Com a quarentena recomendada para evitar a contaminação pelo vírus Covid-19, vários artistas estão fazendo shows virtuais. Numa época de exceção, em que artistas estão privados do contato com seus públicos, muitos deles estão usando suas próprias casas como palcos e seus próprios celulares (ou equipamentos de vídeo) para fazer shows via redes sociais. E muitas produtoras também estão montando festivais, cujos elencos incluem desde artistas já veteranos até nomes novos. A galera do teatro também já está procurando saídas e agendando peças que são exibidas por streaming, até mesmo pelo Instagram.



"Deixar tempos difíceis mais fáceis, atenuar a tristeza e multiplicar a alegria é a missão do artista", diz Tales de Poli, vocalista do Maneva, que participa de um festival da gravadora Universal Music, o 'Música Em Casa', que começa hoje e vai até o dia 29 de março. "Nos próximos meses vão surgir outras formas digitais de reunião coletiva,e os artistas vão estar próximos das pessoas, nos seus lares", acredita Rodrigo Suricato, que participa do festival 'Lá de Casa', de hoje a domingo, e do 'Música Em Casa'.

Já Bruno Gouveia, vocalista do Biquini Cavadão, também confirmado para o 'Lá de Casa', diz que fazer shows pela internet é algo comum para sua banda. "Já fizemos lives", conta ele, que tem redobrado os cuidados com o Covid-19 em casa. "Minha mulher está grávida e todo cuidado é pouco. Dispensamos nossas empregadas, mas continuamos pagando a elas. Faço triagem de roupas, porque daqui a pouco vem a campanha do agasalho. Aproveito para arrumar gavetas, aprendi a passar roupa".