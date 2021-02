Por O Dia

Publicado 04/02/2021 00:00

Respeitável público, a "Turma Em Cena na História" está chegando a Seropédica. O projeto cultural, patrocinado pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro através da Lei Aldir Blanc, de apoio à cultura, preparou uma programação gratuita, com oficinas de circo-teatro, pernas de pau, malabares, confecção de instrumentos musicais, danças circulares e roda de conversa sobre a história local.

O evento acontecerá no dia 13 de fevereiro, a partir das 10h, no Espaço Cultural Casarão, localizado na Rua Edson Nascimento dos Santos, 45, no bairro Boa Esperança. Para participar, é necessário preencher o formulário, no link https://forms.gle/fzGhZVdXeoYrStvU8. As vagas são limitadas, cumprindo todas as normas de proteção em relação à COVID-19. O projeto "Turma em Cena na História" é uma ação desenvolvida pela trupe circense Turma em Cena, em algumas cidades da região da Costa Verde e do Médio Paraíba.

"O objetivo do projeto é ampliar o conhecimento histórico da região e de seu entorno, atendendo as cidades de Barra Mansa, Paracambi, Seropédica e Rio Claro, por meio do encanto e da magia da arte cênica, narrando a história regional, com embasamento teórico de profissionais da área de História e de Arqueologia, além da história oral, destacando os fatos marcantes e os principais patrimônios históricos materiais e imateriais presentes em cada localidade, estimulando a reflexão sobre a identidade histórica dos territórios, de forma bem criativa, com muito humor e conhecimento", explica o idealizador do projeto, Adriano Didi.

ATIVIDADES VARIADAS

Desde o ano 2000, o Grupo Circo Turma Em Cena desenvolve e aprimora um estilo artístico muito original, com produções cênicas, audiovisual, circo-teatro, palhaçaria, acrobacias, mágicas, malabares, pernas de paus, teatro de bonecos, musicais, oficinas e brincadeiras. As atividades podem se adaptar a todas idades e em todos os locais.