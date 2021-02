Por O Dia

Publicado 04/02/2021 00:00

A oitava edição do Festival Internacional de Cinema Cristão (FICC), evento cultural que promove filmes que fomentam os valores, a inclusão social, o socioambiental, projetos esportivos, educativos e sociais, promete agitar a Zona Oeste - e demais regiões do Rio de Janeiro — entre os dias 2 e 5 de março. Em respeito às normas e leis de prevenção a Covid-19, o evento será totalmente online, mas terá muitas novidades.

A primeira delas é que o público poderá participar gratuitamente de 15 palestras com grandes profissionais renomados do audiovisual e da comunicação. Haverá a exibição de filmes e a tão esperada cerimônia de premiação, que esse ano será apresentada pela jornalista Aurora Bello e pelo ator e diretor André Segatti. E, como medida especial de prevenção, todos os premiados receberão as estatuetas e premiações em casa.

As palestras trazem temas super interessantes e atuais que irão conectar os participantes a um novo olhar e oportunidades. O festival sempre foi um grande indutor da inclusão social trabalhando com o tema em todas as suas edições. Mas, esse ano, lançou a categoria específica de Inclusão Social, tanto para diretores quanto para pessoas com deficiências visuais e auditivas (filmes com audiodescrição e língua de sinais) - todo o evento terá intérprete de Libras, para que todos possam assistir e participar do Festival.

Nesta edição, foram inscritos mais de 340 obras, entre Longas, Média, Curtas, Séries, Animações e Games, que estarão concorrendo a premiações. Ao todo, são 25 categorias, que passaram pelo crivo da curadoria e da comissão julgadora.

O FICC é realizado pela Agenda Cultural Brasil - Bauer Brendler Produções e Promoções Artísticas e esse ano tem o Patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. O projeto recebeu a nota 98,17 na classificação.