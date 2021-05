Grupo 3 Palavrinhas lança o seu primeiro programa infantil inédito Divulgação

Recentemente, o projeto musical gospel infantil 3 Palavrinhas comemorou 8 anos. E para celebrar esta data tão especial, os idealizadores do grupo estão realizando em maio diversas atividades, transmissões ao vivo e vídeos exclusivos. Para encerrar este mês importante, Ádila Mizrahy e Samuel Mizrahy, os criadores do 3 Palavrinhas, publicarão em seu canal oficial do Youtube o primeiro episódio do programa Infantil 'Hora de Brincar', que traz como temática 'Plante O Bem Que o Resto Vem'.

O programa exclusivo será apresentado pela Florzinha de Jesus com a participação de Sarah, Davi e Miguel (personagens oficiais do grupo musical). Além das brincadeiras realizadas por eles e apresentações de todas as ações sociais, também terão participações especiais por vídeos, como Cláudia Canção, Cristina Mel e Gabi Sampaio. São conteúdos para a família toda se divertir e louvar juntos.

O primeiro episódio do programa será lançado no Youtube, no próximo dia 29, às 15h, prometendo ser mais um sucesso inédito do grupo 3 Palavrinhas. Para mais informações, confira nas redes sociais oficiais @3palavrinhas.