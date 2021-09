A Vida de Ben - Divulgação

A Vida de BenDivulgação

Publicado 01/09/2021 17:25 | Atualizado 01/09/2021 17:28

Rio - As vivências de muitos jovens com o Bullying são representadas no espetáculo A Vida de Ben, que será transmitido gratuitamente nos dias 4, 5, 11 e 12 de setembro, com foco na população do Rio de Janeiro (RJ), sendo as sessões dos dias 11 e 12 com tradução em libras. A programação, completamente online, conta com sessões sempre às 16h, acompanhadas por um bate-papo com os espectadores sobre o assunto logo após a exibição.

fotogaleria