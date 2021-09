180 cães recebem microchips no Pet Day Downtown - Divulgação

Publicado 12/09/2021 16:23 | Atualizado 12/09/2021 16:31

Rio - Com previsão inicial de instalar microchips em cem cães, o Pet Day Downtown quase dobrou a meta do evento, aberto às 10h deste domingo (12). Por volta das 13h, o IJV (Instituto Jorge Vaitsman) já havia usado sua primeira carga de cem microchips e precisou abrir uma segunda caixa, com mais cem. Ao todo, 180 cães foram microchipados.