Daniel Craig - Reprodução

Daniel CraigReprodução

Publicado 04/10/2021 14:19

Rio - ‘007 - Sem Tempo Para Morrer’ dominou com folga o ranking de vendas da Ingresso.com entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro. Em seu final de semana de estreia, o novo longa da franquia do espião mais famoso do cinema foi responsável por 76% dos tickets vendidos no período. O filme, que marca a despedida de Daniel Craig do papel do famoso agente secreto, foi seguido por ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’, que liderava até então a preferência dos fãs por quatro semanas consecutivas.