Feira terá iguarias como pizza de churros, gigantescos sanduíches e coxinha de frango de um quilo, entre diversas outras - Camila Palhares/divulgação

Publicado 04/10/2021 14:45

Rio - De 8 a 12 de outubro, o Uptown Barra recebe a edição de reencontro do festival Comida di Rua: feira gastronômica com mais de 30 opções da culinária popular - os verdadeiros “podrões”, apelido carinhoso dos quitutes servidos em trailers e barraquinhas. A entrada é franca. O uso de máscara no local é obrigatório, e adultos precisam apresentar a carteira de vacinação. (Av. Ayrton Senna, 5.500).

Vai ter muito pão com linguiça, batata frita, aperitivos, angu, batata frita e outras delícias. Entre os expositores, estarão os famosos: Cachorro-quente do Gaúcho do Méier, Coxinha de 1 real, Angu do Gomes, Batata de Marechal, Carne de Sol do Baixinho, Acarajé da Lenaide, Coisas do Nordeste e Caipfruta Império.Dia das Crianças - Nesta edição, a novidade ficará por conta das atividades infantis, em homenagem ao Dia das Crianças. Show de mágico, personagens, Circo do Tio Alex e oficinas infantis prometem entreter o público mirim, ao longo e muito mais. As apresentações musicais acontecem sempre às 20h.Além da culinária de rua, quem for ao evento ainda vai encontrar opções imperdíveis de compras no “Encontro de Brechós”.Serviço:Festival Comida Di Rua: feira gastronômica com mais de mais 30 opções de comida popular, atividades infantis e encontro se brechós. De 8 a 12 de outubro, no estacionamento do Uptown Barra (Av Ayrton Senna, 5.500). Na sexta, das 17h às 22h. De Sábado a terça, das 14h às 22h. Entrada franca. Valor do estacionamento: R$13,00 (período único).