Publicado 23/10/2021 11:51

Rio - A segunda edição do Rio Coffee Nation vai acontecer entre os dias 23 e 24 de outubro, com edição presencial no Rio de Janeiro, na Casa França-Brasil, e plataforma digital em 30 e 31 de outubro. O evento é exclusivamente dedicado ao segmento de cafés especiais e cafés orgânicos. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e entre as metas do Rio Coffee Nation está estimular a profissionalização e a cultura deste mercado.

A programação do Rio Coffee Nation vai reunir consumidores, produtores, profissionais e empresas do setor. Já está confirmada a visitação de compradores internacionais e uma rodada de negócios, exclusiva para profissionais e empresa em atuação no setor.



Em paralelo, acontecerão workshops com especialistas nacionais e internacionais sobre produção, importação e exportação, torrefação, métodos de extração dos grãos (soft, expresso, filtração), diferentes formatos de preparo de café, sustentabilidade, café na gastronomia, turismo entre outros.

A agenda do Rio Coffee Nation também inclui degustação e harmonização de cafés especiais, apresentações de baristas, lançamentos de produtos. Durante o evento, os visitantes poderão adquirir cafés especiais dos produtores, máquinas, xícaras de design e outros acessórios.



Serviço:

Dias: 23/10 - 11h às 19h

24/10 - 10h às 18h

Local: Casa França-Brasil

Rua Visconde de Itaboraí, 78 - Centro, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: https://www.riocoffeenation.com/

Ingressos:

1º lote R$ 67,00

2º lote R$ 87,00

Passaporte para os dias:

1º lote: R$ 117,00

2º lote: R$ 157,00