Susana Vieira em Uma Shirley Qualquer - Divulgação

Publicado 27/10/2021 12:15

Rio - Sucesso de público, com mais de três mil espectadores em apenas quatro semanas, a peça 'Uma Shirley Qualquer', com Susana Vieira, terá sua temporada prorrogada até o dia 14 de novembro, no Teatro XP. O texto ganhou versão nacional de Miguel Falabella e direção de Tadeu Aguiar e celebra os 60 anos de carreira da atriz.

Casada, mãe de dois filhos, Shirley Valentim convive com o pior tipo de solidão: aquela que se sente mesmo estando acompanhado. Atire a primeira pedra quem nunca conversou com as paredes em uma situação como essas! Elas podem não ser as companheiras mais eloquentes, mas ao menos sabem ouvir, qualidade cada vez mais rara. Que o diga Shirley! É com elas que a protagonista divide suas angústias, relembra as situações inusitadas - e mesmo engraçadas - que marcam sua trajetória e busca entender aonde foram parar seus sonhos.A montagem é uma nova leitura para o clássico 'Shirley Valentine', de Willy Russel, que já teve encenações premiadas no Brasil e também um filme de sucesso. Susana fez uma breve turnê nacional em 2016, chegando a São Paulo em 2017, com direção do próprio Miguel Falabella. Tadeu Aguiar assina a nova encenação, que estreia agora no coração da zona sul do Rio de Janeiro, no Jockey Club. Depois da temporada inicial, o espetáculo seguirá para Portugal, em fevereiro de 2022.