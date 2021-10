Priscila Tossan e Rubel - Divulgação

Priscila Tossan e RubelDivulgação

Publicado 29/10/2021 20:21

Rio - A Mostra Maré de Música entra na reta final de 2021 e realiza, no próximo sábado, dia 30 de outubro, às 19h, mais um encontro inédito. Desde 2019 responsável por reunir artistas periféricos, entre nomes consagrados e jovens apostas da música brasileira contemporânea, o projeto - que conta com realização da Redes da Maré, patrocínio do Itaú por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e ainda apoio do Itaú Cultural - promove, dessa vez, apresentação de dois grandes nomes da música pop brasileira contemporânea: Priscila Tossan e Rubel. Com protocolos rígidos, e sem presença de público, o projeto celebra o repertório dos artistas em live registrada no Centro de Artes da Maré (CAM), festejando a delicadeza e a sintonia desse encontro, que se dá durante toda a apresentação.

fotogaleria



Pela primeira vez juntos, Priscila Tossan e Rubel dividem o palco durante todas as canções, com o cantor e compositor carioca sempre ao violão. Entre canções de Priscila e de Rubel, o repertório abriu espaço ainda para uma releitura inédita para a dupla: os dois trazem “Bebete Vambora”

Pela primeira vez juntos, Priscila Tossan e Rubel dividem o palco durante todas as canções, com o cantor e compositor carioca sempre ao violão. Entre canções de Priscila e de Rubel, o repertório abriu espaço ainda para uma releitura inédita para a dupla: os dois trazem “Bebete Vambora”

Serviço:

Mostra Maré de Música | Priscila Tossan e Rubel

Sábado, 30 de outubro, às 19h

Transmissão online no youtube.com/redesdamareoficial ou pelo facebook.com/redesdamare

Classificação etária: livre