Paulo Vieira, do ’Fora de Hora’, da Globo - Globo/Estevam Avellar

Paulo Vieira, do ’Fora de Hora’, da GloboGlobo/Estevam Avellar

Publicado 24/11/2021 10:00

Rio - O tempo passou voando e o Teatro Riachuelo está completando 5 anos de vida. Ocupando o espaço onde o Cine Palácio foi aclamado na década de 1920, o teatro ressignificou o emblemático prédio na Cinelândia e se consagrou como um novo polo cultural da cidade. E para comemorar seu aniversário, o Teatro Riachuelo apresenta, a partir de amanhã uma extensa - e intensa - programação cultural a preços populares.

fotogaleria

Nesta quinta-feira, a festa começa às 19h com a ‘Noite dos Musicais’. A exibição reúne grandes talentos, que fazem parte da história do teatro musical, e terá a apresentação de cenas de espetáculos icônicos, que tiveram grande sucesso de público e bilheteria.No dia seguinte, 26 de novembro, às 20h, acontece o inédito show de Zabelê, que vai contar com a participação de Pepeu Gomes. “Estarei junto com o meu pai no lançamento do projeto ‘Auê Session´s’, fazendo uma verdadeira festa no Teatro Riachuelo”, promete a artista.Pepeu também é só alegria ao convidar o público para a apresentação. "Eu e Zabelê! Como diz o ditado, toda donzela tem um pai que é uma fera. Mal sabem vocês que a fera é ela!", brinca o músico.No sábado, 27 de novembro, a programação começa às 11h, com uma apresentação da Cia de Ballet Dalal Achcar, em ‘Tempo de Dançar – Programa III’, com encenações de jovens talentos brasileiros encenando clássicos e contemporâneos. Às 16h, é a vez do infantil ‘Zaquim, O Musical – Um espetáculo para toda a família’. O dia se encerra, às 20h, trazendo a peça ‘A Lista”, onde Lilia Cabral ocupa o palco com a filha Giulia Bertolli.“Primeiramente, preciso parabenizar o Teatro Riachuelo por esses cinco anos de peças lindas, incríveis. Pra mim, será um enorme prazer pisar nesse palco. Vai ser um privilégio poder participar dessa comemoração”, comemora a atriz.E para encerrar a festa, o domingo, dia 28 conta com mais celebrações. A programação começa às 11h, com um concerto do Conjunto de Metais da Orquestra Petrobras Sinfônica. Às 16h, é a vez da Focus Cia. de Dança apresentar o espetáculo ‘As Canções Que Você Dançou Pra Mim’ em homenagem a obra de Roberto Carlos.E fechando o aniversário com chave de ouro, o teatro recebe o humorista e apresentador Paulo Vieira. Integrante da ‘Escolinha’, da Globo, e apresentador do ‘The Rolling Kitchen Brasil’ no GNT, Paulo subirá ao palco, às 20h, pela primeira vez com o show ‘Juntei Tudo Pra Te Contar’. "Estou muito feliz de participar da festa de 5 anos do teatro Riachuelo. Principalmente por ser em um período de retomada cultural e com uma pluralidade de artes sendo exibidas. Me sinto um privilegiado de fazer parte deste momento", declara o humorista.Aniversário de 5 anos do Teatro RiachueloDe 25 a 28 de novembro de 202125.11 | Qui: 19h - Noite dos Musicais26.11 | Sex: 20h - Zabelê no show "Auê"27.11 | Sab: 11h - Cia de Ballet Dalal Achcar; 16h- "Zaquim, O Musical"; 20h - "A Lista"28.11 | Dom: 11h - Conjunto de Metais da Orquestra Petrobras Sinfônica; 16h - Focus Cia de Dança; e 20h - Paulo VieiraIngressos: R$ 10 a R$60 (Vendas pelo Sympla) - As apresentações acontecerão em formato “figital”, com plateia física e transmissão online.