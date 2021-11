Os Paralamas do Sucesso - Divulgação

Os Paralamas do SucessoDivulgação

Publicado 23/11/2021 14:56 | Atualizado 23/11/2021 15:15

Rio - Os Paralamas do Sucesso fizeram sua primeira apresentação em janeiro de 1983 no Circo Voador. 38 anos depois, a banda chega ao Circo – depois de ser adiado por conta da pandemia – em três noites que já nascem históricas: sexta, sábado e domingo, 26, 27 e 28 de novembro. A abertura dos portões rola às 22h na sexta e no sábado. E, no domingo, um pouquinho mais cedo, às 19h.

fotogaleria

Serviço

PARALAMAS CLÁSSICOS

DJ Marcelinho da Lua

Datas: Sexta, Sábado e Domingo, 26, 27 e 28 de novembro de 2021

ABERTURA DOS PORTÕES

Sexta e Sábado: 22h

Domingo: 19h

INGRESSOS

Sexta e sábado:

ESGOTADOS

Domingo:

2º lote:

R$ 80 (meia-entrada para estudantes, menores de 21 anos e maiores de 60 anos)

R$ 80 (ingresso solidário válido com 1 kg de alimento)

R$ 80 (cliente Clube O Globo - participante do programa de relacionamento do Jornal O Globo)

R$ 160 (inteira)

Classificação: 18 anos (de 14 a 17 somente acompanhado do responsável legal)

*Compras somente pelo site da Eventim: www.eventim.com.br

OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DO PASSAPORTE DE VACINAÇÃO NA ENTRADA