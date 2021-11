João Bosco - Divulgação

João BoscoDivulgação

Publicado 23/11/2021 17:14

Rio - Nesta quinta-feira, dia 25, o cantor e compositor João Bosco fará um show lá no Teatro João Caetano com ingresso a preço popular (R$ 5). A iniciativa faz parte do Projeto Fim de Tarde, da Funarj. A canção "Sinhá" (Chico Buarque / João Bosco), que foi citada no último Enem, estará no repertório do show.

fotogaleria



Em 2014, o Fim de Tarde, projeto de grande sucesso, levou milhares de artistas renomados a se apresentarem em espetáculos musicais, com ingressos acessíveis, no Teatro João Caetano. Com a pandemia do Covid-19 iniciada em 2020 e as limitações à circulação de pessoas, houve um impacto significativo no setor cultural e no funcionamento dos teatros. Em 2014, o Fim de Tarde, projeto de grande sucesso, levou milhares de artistas renomados a se apresentarem em espetáculos musicais, com ingressos acessíveis, no Teatro João Caetano. Com a pandemia do Covid-19 iniciada em 2020 e as limitações à circulação de pessoas, houve um impacto significativo no setor cultural e no funcionamento dos teatros.

O show desta quinta-feira será do cantor, compositor e violonista João Bosco. Com quase meio século da estreia fonográfica, o artista está de volta ao palco do Teatro João Caetano com um repertório cheio de sucessos, como “Sinhá”, “Papel Machê”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Quando o Amor Acontece”, “Abricó de Macaco” e "Ronco da Cuíca”, entre outros.

Serviço:

João Bosco no 'Fim de Tarde'

Quinta-feira, às 18h30

Ingressos: R$ 5

Teatro João Caetano. Praça Tiradentes, s/n - Centro