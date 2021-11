Capital Inicial - FERNANDO HIRO

Capital InicialFERNANDO HIRO

Publicado 26/11/2021 08:51 | Atualizado 27/11/2021 09:00

Rio - Se eles fizeram até os pneus de carro cantarem, animar uma multidão não vai ser uma tarefa difícil para o Capital Inicial. Depois de longos e terríveis meses de pandemia, uma das bandas mais populares e queridas do país sobe aos palcos pela primeira vez neste sábado no Jeunesse Arena. Animado para o reencontro com público, Dinho Ouro Preto conta como estão as expectativas para a apresentação.

fotogaleria

"É o primeiro show que vamos fazer no Brasil depois do começo da pandemia. Nós fizemos uma pequena turnê nos EUA pra aquecer o motores, mas o show na Arena Jeunesse é volta aos palcos brasileiros. Eu confesso que fico nervoso com a reestreia, estamos parados há muito tempo. A pandemia foi uma experiência terrível e eu ficaria muito feliz se esse show fosse uma celebração da esperança e de dias melhores", espera o vocalista da banda, que revela como passou os últimos meses."Pra mim foi um período de introspecção. Principalmente de muita leitura. Passei um bom tempo no sítio. E pra alguém como eu que passa boa parte da vida na estrada, foi também uma grande chance de aproveitar a companhia da minha família", pondera o artista.A decisão de só voltar agora, no final do ano e com a maior parte da população vacinada, também não foi à toa. Para o músico, era fundamental que o Capital desse o exemplo "Houve muita desinformação e era importante demonstrar que o assunto era grave e sério. Nosso segmento foi o primeiro a ser atingido e o último a voltar. Muitas pessoas, tanto músicos quanto técnicos, ficaram desempregados. Foram dias muito difíceis, mas sabíamos e sabemos o tamanho da nossa responsabilidade. Tínhamos e ainda temos que contribuir para a solução desse problema", defende Dinho.Com o show marcado e a banda tranquila para voltar aos palcos, o desafio foi escolher quais, dentre tantos sucessos, entrariam no repertório da banda, que consagrou clássicos como 'Olhos Vermelhos', 'Natasha', 'À Sua Maneira' e 'Primeiros Erros'."Vamos tocar um pouco de tudo. Como estamos voltando depois de um longo hiato, estamos sedentos por tocar. Vamos tocar coisas de diferentes épocas e fases da banda. O Capital já tem décadas de estrada e temos um repertório enorme. Tenho certeza que as pessoas vão se divertir", promete Dinho, que aproveita para explicar porque a Cidade Maravilhosa foi a escolhida para sediar o primeiro show do retorno da banda."O Rio sempre nos recebeu de braços abertos. O segundo show da minha carreira foi aqui. Foi um show no Circo Voador com o Lobão e a Legião Urbana. Foi aqui que tocamos no rádio pela primeira vez, na Rádio Fluminense. Aqui gravamos discos e fizemos shows que definiram a nossa história. Temos muitos fãs, amigos e família no Rio. Começamos em Brasília, mas nos sentimos perfeitamente em casa aqui", conta Dinho.Jeunesse Arena: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca.Sábado, às 22hShow de Abertura com Mariana Volker, às 21hIngressos: a partir de R$ 30 (Vendas pelo site Eventim)É obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação na entrada do evento