Rock in Rio - GUNS N ROSES - Sexto dia do festival de música na Cidade do Rock na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Apresentação da banda Guns N Roses. É uma banda de hard rock formada em Los Angeles, Califórnia, USA. Membros: Axl Rose, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer, Slash, Duff McKagan, Melissa ReeseFoto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 30/11/2021 22:04

Rio - Os fãs do Rock in Rio podem celebrar em dose tripla, pois o festival acaba de anunciar três atrações de peso que vão agitar a Cidade do Rock. Hoje, a organização do maior festival de música e entretenimento do mundo confirmou o retorno do Guns N' Roses como headliner do Palco Mundo no dia 8 de setembro. Ainda no mesmo dia, o Måneskin estreia em solo brasileiro no mesmo palco. Já no dia 10, Djavan abre a noite do Palco Mundo, que já tem confirmado Coldplay como atração principal, além de Camila Cabello e Bastille. Marcado para os dias nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, o festival acontece no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.