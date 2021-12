Orquestra Maré do Amanhã - Divulgação/Orquestra Maré do Amanhã

Publicado 02/12/2021 13:44

Rio - A Orquestra Maré do Amanhã é a atração da edição de dezembro do Música no Jardim, neste domingo (5/12), às 10h, no Recanto das Mangueiras. A Orquestra vai apresentar, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um repertório variado, que conta com obras de Tom Jobim, Queen (Love of my life), Ary Barroso (Aquarela do Brasil), Leonard Cohen (Hallelujah) e Scorpions (Wind of changes), além de um medley de Natal, entre outros, sob a regência do maestro Filipe Kochem. O concerto será ao ar livre para toda a família. A orquestra contará com 28 jovens instrumentistas, além de 24 crianças em seu coral.

Criado em agosto de 2010, o Projeto Orquestra Maré do Amanhã ensina música clássica a crianças e adolescentes, moradores do Complexo da Maré. A Orquestra já se apresentou nos mais prestigiados palcos do Rio de Janeiro, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Sala Cecília Meireles, entre outros. Desde sua criação, o projeto já alcançou mais de 3.500 estudantes da Maré.

O concerto é gratuito, e o visitante pagará apenas a entrada no JBRJ.

Serviço / Música no Jardim – Orquestra Maré do Amanhã

Domingo (5/12), às 10h– Grátis (o visitante só paga a entrada no Jardim)

Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Rua Jardim Botânico, 1008

Tel.: (21) 3874-1808

Local do concerto: Recanto das Mangueiras

Valor da entrada no JBRJ

Visitantes residentes na Área Metropolitana do Rio de Janeiro: R$ 15,00

Visitantes residentes no Brasil: R$ 24,00

Visitantes estrangeiros Mercosul: R$ 45,00

Visitantes estrangeiros: R$ 60,00