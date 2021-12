Mondial de la Bière - Divulgação

Mondial de la BièreDivulgação

Publicado 02/12/2021 15:28

Rio - Cerveja é mesmo um dos assuntos preferidos do carioca. E os números não deixam mentir! Nesta quinta-feira, começa o Mondial de la Bière, na Marina da Glória, e o evento abre as portas já com ingressos praticamente esgotados. A celebração, que marca o momento de retomada aos festivais em todo país, foi abraçada pelo público. Para se ter ideia, nas primeiras duas horas de abertura das vendas, 15 mil ingressos foram vendidos. No começo da tarde desta quinta-feira, só restavam 500 à venda para o público no site do evento.

fotogaleria



Lançado em 1994 em Montreal, no Canadá, o Mondial de la Bière chegou ao Brasil em 2013, no Rio de Janeiro. Em 2018, expandiu seus horizontes para São Paulo tornando o país o único a ter duas edições ao ano. Em 2020, teve sua primeira experiência como festival virtual com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do evento. Agora, depois de cerca de um ano e meio de pandemia, o festival marca o retorno presencial em novo cenário, na Marina da Glória.



Programação:



Palco Mondial by Black Princess Lançado em 1994 em Montreal, no Canadá, o Mondial de la Bière chegou ao Brasil em 2013, no Rio de Janeiro. Em 2018, expandiu seus horizontes para São Paulo tornando o país o único a ter duas edições ao ano. Em 2020, teve sua primeira experiência como festival virtual com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do evento. Agora, depois de cerca de um ano e meio de pandemia, o festival marca o retorno presencial em novo cenário, na Marina da Glória.Palco Mondial by Black Princess

Quinta-feira, 02/12

17h30 às 19h: Baile do Zen

19h30 às 21h: Banda Tren

21h30 às 22h: MBeer Contest Brazil

22h às 23h: DJ Tamy Reis

Sexta-feira, 03/12

17h às 18h: El Miraculoso Samba Jazz

18h30 às 20h: Fuzuê de Iaiá

20h30 às 21h30: Tchopu

22h às 23h30: DJ Saddam

Sábado, 04/12

15h30 às 16h30: Aerojazz Quartet

17h às 18h: Samba do Xodó

18h30 às 20h: DJ Rapha Lima

20h30 às 21h30: Vooduo

22h às 23h30: DJ Rapha Lima

Domingo, 05/12

14h30 às 16h: Roberta Espinosa

16h30 às 17h30: Desliga da Justiça

18h às 19h: Venus Café

19h30 às 21h: DJ Julio Rodrigues