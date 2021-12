Zeca Baleiro - foto Silvia Zamboni

Zeca Baleirofoto Silvia Zamboni

Publicado 08/12/2021 08:27 | Atualizado 08/12/2021 10:00

Rio - Vencedor do Grammy de melhor álbum de Música Popular Brasileira em 2021, Zeca Baleiro está prestes a reencontrar o público carioca. Nesta quinta-feira, às 18h30, o músico se apresenta no Teatro João Caetano, pelo projeto Fim de Tarde, idealizado pela FUNARJ, com ingressos a R$ 5.

Ansioso pela volta aos palcos, Zeca comemora o momento de retomada da cultura e da música em especial. “É de muita alegria, mas de vigilância também”, destaca o músico, que celebra a oportunidade de fazer um show com ingressos populares.“Tem um gostinho especial. É muito bonito quando vemos na plateia um público que normalmente não vai a grandes casas de show. É democrático, civilizado demais”, declara Zeca.Nascido no Maranhão, o músico de 55 anos tem um carinho particular com o público do Rio de Janeiro, o que deixa a festa ainda melhor. “Adoro a energia do público carioca, é especial, espontânea e calorosa”, afirma Zeca.E com tantos anos de carreira para celebrar em uma apresentação, foi feita uma seleção especial com canções consagradas para o show de amanhã. Entre elas estão ‘Telegrama’, ‘Flor da Pele’, ‘Babylon’, ‘Sete Vidas’ e muitos outros sucessos.O músico revela, no entanto, que o repertório deu trabalho para ser construído. “Foi muito difícil, afinal já são vários discos em 24 anos de carreira. Mas cheguei num bom termo (risos)”, brinca Zeca, que também traz composições do álbum ‘Canções d'Além-mar’, que lhe rendeu o Grammy de Melhor Álbum de MPB em 2021.Sobre a premiação, Zeca é só gratidão. “Estava feliz e lisonjeado com as indicações já, pois as considero um prêmio de certo modo. Mas claro que gostei de ganhar o prêmio, é o reconhecimento de um trabalho dedicado e cuidadoso, que respeita a inteligência do público. E não deixa de ser irônico que o prêmio de Melhor Álbum de MPB seja um disco de canções portuguesas (risos)”, brinca o músico.