Publicado 10/12/2021 08:06

Rio - Rio - Depois de muitos meses de isolamento, Luan Santana bateu o martelo e decidiu voltar aos palcos. O anúncio, que fez a alegria dos fãs de todo o país, foi especialmente comemorado pelo público do Rio, lugar onde o sertanejo escolheu para começar a turnê 'The Comeback'. O show acontece neste sábado, às 22h, na Jeunesse Arena, e Luan é só alegria.

"Essa volta aos shows me deu uma emoção muito forte. É aquele frio na barriga como se fosse a primeira vez que eu me preparasse para subir no palco. Ficamos um tempão ouvindo: 'fique em casa'. Agora, é como se eu falasse ao meu público: 'Vem ver o meu show, sai de casa!'. Sou eu saindo também, somos nós retomando a vida que tínhamos saudade, aos poucos, com moderação, mas voltando com tudo. A outra etapa seria escolher por onde voltar num país continental e tão maravilhoso como o nosso. Aí, pensei no Rio. Palco de grandes eventos internacionais, o Rio de Janeiro abre os braços para todos, por ser um cartão postal que está na lista dos mais famosos do mundo. O Cristo Redentor já vale como uma simbologia e tanto para quem se faz identificar de modo tão latente com o seu país e a sua gente. E eu sou assim. Os meus fãs são assim", declara Luan.A relação com o Rio, no entanto, não é recente. O segundo DVD da carreira de Luan foi gravado na Cidade Maravilhosa e, ainda por cima, no mesmo local onde será realizado o show deste sábado. Ao pensar no espaço, Luan percebe que existe uma outro fato curioso em relação às apresentações."É muito especial! Por coincidência, vai ser no mesmo dia em que gravei o DVD no Rio de Janeiro. 11 anos depois, ter o Rio de Janeiro, mais uma vez, de braços abertos é um presente. Mais um 11/12 que vai ficar registrado em minha memória com muito amor e carinho", reforça o sertanejo.Com a decisão de voltar aos palcos tomada e local escolhido, foi a vez de Luan pensar no repertório. E os fãs que segurem a emoção, porque a seleção de músicas contempla os sucessos mais emblemáticos da carreira do cantor."Quis fazer um resgate de todos esses anos, com este hiato que a pandemia nos deixou, para que a gente possa reviver cada processo da minha carreira. Cada música, cada fase e marcar esse recomeço pós pandemia, de uma forma muito especial", explica Luan, que está ansioso para esse reencontro com o público."Nada mais genuíno do que resgatar os valores do afeto físico, tão preteridos nesta época da pandemia, que seja pelo olhar, que seja com todos ali presencialmente, promovendo a conexão entre as pessoas e o mundo por meio da música".