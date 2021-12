Papai Noel do Ilha Plaza - Divulgação

Papai Noel do Ilha Plaza

Publicado 11/12/2021 10:00

Rio - A duas semanas do Natal, o Rio está pronto para receber o feriado mais esperado do ano. Em diversos pontos da cidade, já é possível encontrar decorações temáticas, mas a celebração não para por aí. Além das tradicionais atividades nos shoppings, diversas outras atrações se espalham pela cidade.

Neste sábado, por exemplo, acontece show do MC Marcinho em Queimados como parte do projeto Natal Sem Fome. A entrada é 1kg de alimento não perecível. No Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), todo sábado e domingo é dia de Festival Aprendiz Musical, que traz apresentações com temas natalinos para toda a família. No Teatro Riachuelo, é a vez do ballet ‘Conto de Natal’, às sextas, sábados e domingos.Os eventos também continuam na semana que vem. Na próxima sexta-feira, a Lapa recebe um espetáculo com diversos atores como Dandara Mariana, Tonico Pereira, Stepan Nercessian. O evento ainda tem como encerramento um show de Diogo Nogueira.E para quem ainda prefere apreciar uma bela vista, aí vão mais duas dicas. O Bondinho do Pão de Açúcar vai receber apresentações circenses aos sábados e domingos. Já na Lagoa, é possível aproveitar um passeio de roda-gigante por apenas R$ 30 (para até quatro pessoas).Espaço Tenda. Rua Políbio 22, Bairro Belmont, QueimadosSábado, às 13hEntrada: 1kg de alimento não perecívelÁrvore de Natal do VillageMall. Avenida das Américas, 3.900, Barra da TijucaSábados, às 18hEntrada gratuitaCentro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Primeiro de Março, 66, CentroSábados e domingos, às 13h (corais) e às 17h (orquestras)Evento gratuitoPalco Tim Maia. Praça Afonso Pena, TijucaDomingo, às 10hIngresso: Doação EspontâneaTheatro Municipal do Rio de Janeiro. Praça Floriano, s/n, CentroSegunda-feira, às 19hTransmissão ao vivo pelo canal Orquestra nas Escolas no YoutubeInstagram do Fábio @fabioporchatTerça-feira, às 20hEspetáculo com com Dandara Mariana, Tonico Pereira, Stepan Nercessian e encerramento com show de Diogo NogueiraPraça Cardeal Câmara (Largo da Lapa), em frente aos Arcos da LapaSexta-feira (17), às 18h30Entrada gratuitaSala Cecília Meireles. Largo da Lapa, 47, CentroDomingo (19), às 19hIngressos: R$ 40 (inteira)Estr. de Jacarepaguá, 6069, AnilFotos com o Papai Noel, oficinas de cartinhas personalizadas e xícaras giratóriasAtividades diárias e gratuitasEstr. do Monteiro, 1200, Campo GrandeFotos com Papai Noel para crianças e animais de estimaçãoAtividade diária e gratuitaAvenida das Américas, 4.666, Barra da TijucaDecoração com personagens famosos da Disney, como o Mickey e sua turma, Star Wars, princesas da Disney e Toy Story, além de fotos com Papai NoelEntrada gratuitaAvenida Pasteur, 520, UrcaApresentações do Circo Macaco Prego, nos dias 11, 12, 18 e 19Chegada do Papai Noel, nos dias 18 e 19Ingressos: R$ 120 (inteira)Teatro Riachuelo. Rua do Passeio, 38/40, Centro11, 12, 17, 18 e 19 de dezembroSexta e sábado às 20h, domingo às 16hSessão dupla no dia 18/12, às 16h e às 20hIngressos: a partir de R$ 20Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Teatro 1.Rua Primeiro de Março, 66, CentroQuinta a domingo, às 18hIngressos: R$ 30 (inteira)Lagoa Rodrigo de Freitas, no Espaço Lagoon11, 12, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de dezembro; e 2 a 9 de janeiro, do meio-dia até 20hIngressos: R$ 30,00 a cabine, para até 4 pessoasAvenida das Américas, 15.500, Recreio Dos BandeirantesPeças 'O rapto do Papai Noel' (12/12), 'Branca de Neve e a Noite de Natal' (19/12) e 'A ilha do tesouro' (26/12)Domingos, às 17hEntrada gratuitaAv. Maestro Paulo e Silva, 400Espetáculo de Natal até dia 17 de dezembro, às 18h e às 20hOficinas de ‘Biscoitos Decorados’, ‘Cartinha para o Papai Noel’, ‘Slime Natalino’, ‘Cupcake Natalino’, ‘Mini Panetone’ e 'Flâmula de Natal’ aos sábados e domingos para criançasAtrações gratuitasTeatro Cesgranrio. Rua Santa Alexandrina, 1.011, Rio CompridoAté o 19 de dezembroSexta e sábado, às 19h30 e domingo, às 20hIngressos: R$ 40 (inteiro)Estrada da Gávea, 899, São ConradoApresentações Musicais com Papai NoelAté 24 de dezembro, às 17hAtração gratuitaAvenida Brasil, 22.155, GuadalupeDesfiles Natalinos dias 11 e 18, às 18hApresentações Natalinas, dia 11 e 18, às 17hOficinas Natalinas, 12 e 19, às 15h e às 17hEntrada gratuitoEstrada do Mendanha, 555, Campo GrandeFotos com Papai Noel e Oficinas de pintura e brinquedosEvento gratuito