Rio – Depois da pausa do ano passado devido a pandemia da Covid-19, começa nesta quinta-feira, a 60ª Feira da Providência. Até o próximo domingo (19), das 12 às 22h, o Riocentro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, recebe mais de 50 atrações, como shows do Grupo Revelação, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Orquestra Circônica e Grupo Bom Gosto. Os ingressos custam a partir de R$ 15 (meia).

Entre as novidades está a participação de pequenos empreendedores mostrando sua produção artesanal no "Providência Market", e a Praça do Povo, principal ponto de encontro da feira. Além disso, haverá exposições sobre a história do evento, com uma mostra de cartazes históricos, e sobre o cartunista Ziraldo, que completa 90 anos em 2022. A instalação da TV Globo com uma prévia inédita da exposição sobre os 70 anos de novelas no Brasil também estará disponível.

“A Feira da Providencia faz 60 anos. A gente vai ter uma edição histórica e cheia de novidades. Vai ser um festival de atrações para toda a família, com experiências e entretenimento para todos os perfis e públicos”, garante Felipe Nogueira, da agência V3A. responsável pela realização do evento junto ao Banco da Providência e GL Events.

Diversidade

O evento, que foi criado por Dom Helder Câmara para vitalizar recursos para obras da Igreja e reunia expositores imigrantes, tem como uma de suas características a diversidade cultural e religiosa. A feira, que reúne gastronomia, moda, arte e artesanato de vários lugares do país e do exterior, vai promover uma caminhada e apresentações com líderes e artistas de diferentes religiões.

“Vamos ter todo tipo de atração, desde bandas de rock, jazz e rodas de samba, até encenação de Natal, apresentações de dança, circo, áreas infantil e de Natal com Papai Noel. Vamos ter seminários sobre diversidade, inteligência emocional, palestras de educação infantil… O Rio é uma cidade cosmopolita, que recebe gente do mundo inteiro, sempre foi exportador de tendências, de comportamento e primou pela diversidade e colorido. A Providencia reflete um pouco a globalidade do Rio. É uma janela para o mundo”, reflete Felipe.

Já o Grupo Bom Gosto, que se apresenta no domingo, fala sobre a expectativa de cantar no evento multicultural em um momento de retomada“. É uma experiência desafiadora já que estaremos cantando para pessoas que não estarão ali necessariamente pelo Bom Gosto, ainda mais, em uma retomada dos shows. Mas não tenho dúvida que no final vai dar certo. O que excita a gente é justamente esse friozinho na barriga”, conta Fabio Bêça, vocalista do grupo, que garante sucessos como "Patricinha do Olho Azul” e “A Amizade”, além de clássicos do pagode.

Confira a programação:



TODOS OS DIAS: Moda; Artesanato; Gastronomia nacional e internacional; Artistas de rua; Exposição Providência 60 anos; Instalação novelas Globo; Papai Noel e Vila Natalina; Oficina de percussão; Escape 60; Área gamer; Área Kids

QUINTA: Festival Musical da Integração Religiosa; Caminhada da Diversidade Religiosa; Grupos Musicais Religiosos; Grupo Revelação; Marquinhos de Oswaldo Cruz e Kleber Lucas

SEXTA: Festival de Danças Típicas; Seminários; Exibições Esportivas; DJ; Kika Malk & Renan Rodrix; Binho Simões e Banda Eu Convidado

SÁBADO: Festival de Danças Típicas; Missa da Providência; Auto de Natal; Banda Mahi; Orquestra Circônica; Robinho; Marlom Bressa e Banda Indian Brothers

DOMINGO: Banda dos Fuzileiros Navais; Festival de Danças Típicas; Grupo Serenidade Pagode; Palcos do Rio; Gaitas Escocesas; Auto de Natal; DJ; Banda De Luca; Grupo Bom Gosto e encerramento surpresa.



Serviço - 60ª Feira da Providência

De 16 a 19 de Dezembro, das 12h às 22h

Riocentro - Pavilhão 4 (Endereço: Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ)

Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia)