Seu Jorge e Alexandre PiresDivulgação

Publicado 17/12/2021 14:43

Rio - O já consagrado projeto 'Irmãos', com Seu Jorge e Alexandre Pires, chega ao Rio de Janeiro, em única apresentação. O espetáculo acontece na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, no dia 17 de dezembro, sexta-feira.

'Irmãos' nasceu durante a pandemia, assim que os artistas protagonizaram uma das lives mais assistidas do YouTube, atualmente com mais de 14 milhões de visualizações. Esbanjando simpatia e carisma, Seu Jorge e Alexandre Pires prometem uma noite animada, com repertório repleto de clássicos de suas carreiras, além de releituras de canções de Tim Maia, Legião Urbana, entre outros.O espetáculo é informal, intimista e convida os fãs a caírem no samba e pagode, em um clima descontraído e alegre, que caracteriza os encontros entre amigos. O nome 'Irmãos' é, precisamente, uma homenagem à história de amizade e união entre os artistas, que agora realizam um sonho antigo e dão vida a um projeto há muito desejado por meio da música."Foi uma sensação maravilhosa nos apresentarmos em Portugal, para performances com ingressos esgotados, ao lado do meu parceiro Alexandre Pires. Vimos o quanto esses shows podem trazer de felicidade às pessoas e estamos ansiosos para sentir a vibração, o calor, a alegria e o carinho do público brasileiro", declarou Seu Jorge.Alexandre Pires também está feliz com a expectativa para esta turnê pelo Brasil. "Estamos muito orgulhosos com todas as vibrações que recebemos até aqui. Podem ter certeza que o público vai ser divertir muito e dividir essa experiência ao vivo com um artista talentosíssimo como Seu Jorge me deixa cada dia mais honrado".