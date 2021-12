Arena Rio Bossa Nossa - Divulgação

Publicado 20/12/2021 14:16

Rio - A segunda edição do 'Rio Bossa Nossa' está chegando. O evento gratuito acontece entre os dias 30 de dezembro e 02 de janeiro, justamente em Ipanema, onde tudo começou, nas areias de praia, em frente ao Jardim de Alah.

A programação contará com dois shows, um de abertura e um de encerramento, sempre no final da tarde e em um palco intimista. A direção musical é de Max Viana. No dia 30, quinta-feira, a cantora e compositora carioca Dora Morelenbaum, de 24 anos, filha do violoncelista e arranjador Jaques Morelenbaum e da cantora Paula Morelenbaum, convida Marcos Valle, um dos maiores expoentes do gênero. Já no dia 02, domingo, é a vez de Theo Bial, cantor e compositor também carioca, de 23 anos, que traz a Bossa Nova e o samba como suas inspirações, receber Leila Pinheiro.

Além da música, práticas esportivas ao ar livre também fazem parte do DNA do 'Rio Bossa Nossa'. Ipanema combina com futevôlei, frescobol, altinha, assim como diversas atividades voltadas ao bem-estar, e não poderiam faltar na programação.



O evento promoverá também aulas e competições de futevôlei, vôlei, beach tennis, slackline, altinha e futmesa. O público também poderá participar de aulas fitness de yoga, body pump, spinning e cross training. Todas as atividades são gratuitas e acontecem em um espaço de 2 mil metros quadrados montados na praia.



O Rio Bossa Nossa seguirá todos os protocolos contra a disseminação da Covid-19 estabelecidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que é parceira do projeto. Para acessar a arena do evento será obrigatório apresentar comprovante de vacinação.

Confira:

Dia 30/12 (quinta-feira)



07h: Power yoga, Crossfit

08h: Body pump, Crossfit

09h: Spinning

10h - 15h: Futevôlei, beach tennis, vôlei, futmesa

16h: Altinha

18h: Sunset com Alice Citybossa

19h - 21h: Show: Dora Morelenbaum convida Marcos Valle

22h: Alice Citybossa



Dia 31/12 (sexta-feira)



07h: Power yoga, Crossfit

08h: Body pump, Crossfit

09h: Spinning

10h - 15h: Futevôlei, beach tennis, vôlei, futmesa

16h: Altinha

18h: Sunset com DJ Thiago



Dia 01/01 (sábado)



13h - 15h: Futevôlei, beach tennis, vôlei, futmesa

16h: Altinha

18h: Sunset com DJ Gabriel



Dia 02/01 (domingo)



07h: Power yoga, Crossfit

08h: Body pump, Crossfit

09h: Spinning

10h - 15h: Futevôlei, beach tennis, vôlei, futmesa

16h: Altinha

18h: Sunset com Alice Citybossa

19h - 21h: Show: Theo Bial convida Leila Pinheiro

22h: Alice Citybossa