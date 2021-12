Papai Noel chega ao Bondinho Pão de Açúcar de forma radical - DUDA IDALINO

Publicado 21/12/2021 11:49

Rio - Até o dia 25 de dezembro, o Bondinho Pão de Açúcar dará 50% de desconto na compra do segundo ingresso. Além do desconto no valor, os visitantes ainda poderão aproveitar as promoções das lojas e restaurantes do parque, que também estarão com ofertas de produtos pela metade do preço.

Além do passeio, o desconto também dá a oportunidade de conferir a decoração especial de Natal na Praça dos Bondes. Os visitantes ainda vão poder aproveitar a presença do Papai Noel para tirar fotos no bonde histórico da primeira geração, de 1912, no dia 24 de dezembro. Além do passeio, o desconto também dá a oportunidade de conferir a decoração especial de Natal na Praça dos Bondes. Os visitantes ainda vão poder aproveitar a presença do Papai Noel para tirar fotos no bonde histórico da primeira geração, de 1912, no dia 24 de dezembro.

Para aproveitar a promoção de ingressos, os clientes deverão efetuar a compra por meio do site oficial do Bondinho, utilizando o cupom “QUEROUMAMEIA”. O desconto de 50% será aplicado automaticamente no ingresso de menor valor, na compra de duas entradas.

Serviço:





Natal no Bondinho Pão de Açúcar



Data: de 20 a 25 de dezembro



Horário de funcionamento do parque: de segunda a domingo, das 9h às 20h, com entrada de visitantes no parque permitida até as 19h.

É obrigatório apresentar comprovante de vacinação físico ou do app Conecte SUS, de acordo com o calendário de vacinação do Rio de Janeiro, e documento de identificação com foto para entrada no parque. Mais informações no site.



Valor dos ingressos: R 120 (inteira) e R 60 (meia entrada).



Crianças até 5 anos não pagam.



Para a visita, a orientação é adquirir o bilhete antecipadamente no site.



Todas as informações estão disponíveis no perfil oficial do parque no Instagram (@bondinhopaodeacucar).



Endereço: Avenida Pasteur, 520 -- Urca.



Abrangência de municípios do Grande Rio para promoção Carioca Maravilha: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá, Petrópolis, Cachoeira de Macacu e Rio Bonito.

Regulamento Promoção “Quero uma Meia”



1) Na compra de 02 (dois) bilhetes* no site oficial do Bondinho Pão de Açúcar, utilizando o código de desconto “QUEROUMAMEIA”, o segundo bilhete recebe desconto de 50%. O desconto será aplicado ao bilhete de menor valor. *válido para quaisquer bilhetes disponíveis para compra no site oficial.



2) A Promoção é válida para as compras de bilhetes feitas exclusivamente no site oficial do Bondinho Pão de Açúcar® no período de 20/12/2021 a 25/12/2021.



3) A aplicação do código de desconto será limitada por dia de visitação, podendo esta ocorrer entre o dia 20/12/2021 a 25/12/2021.



4) A promoção é válida somente para bilhetes comprados para a mesma data de visitação e desde que todos os bilhetes do pedido sejam utilizados juntos na entrada do parque.



5) O desconto é válido somente para o passeio completo (4 trechos)



6) A promoção é válida para todos os visitantes, desde que atendendo os demais pré-requisitos dispostos neste regulamento.



7) A empresa se reserva no direito de suspender as vendas em caso de lotação esgotada, para garantir as medidas de segurança sanitária, por motivos de manutenção ou força maior.



8) O Bondinho Pão de Açúcar se compromete a cumprir as leis, regras e regulamentos aplicáveis aos dados pessoais tratados em razão desta campanha “Promoção Quero Uma Meia”, incluindo, mas não se limitando a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).



9) A promoção não invalida os documentos comprobatórios necessários para bilhetes de meia entrada ou Carioca Maravilha, de acordo com as respectivas Regras de Desconto.