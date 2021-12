Gal Costa - Julia Rodrigues

Gal CostaJulia Rodrigues

Publicado 21/12/2021 14:42

Rio - Nesta terça-feira, o show 'As Várias Pontas de uma Estrela', de Gal Costa, abre a programação natalina pela #CulturaEmCasa. A cantora se apresenta a partir das 20h, no Teatro Sérgio Cardoso, com transmissão gratuita pela plataforma e seu aplicativo.

Para comemorar os 56 anos de carreira fonográfica, uma das vozes mais consagradas da música brasileira se debruça sobre as relações entre o riquíssimo repertório que ela própria apresentou ao Brasil, repleto de hits e obras-primas, e a obra monumental de Milton Nascimento.

O show faz parte do Festival de Natal, organizado pela prefeitura de São Paulo e tem o apoio da Amigos da Arte, gestora da #CulturaEmCasa, criada em abril do ano passado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e que já registrou mais de 7 milhões de visualizações.

