Publicado 22/12/2021 14:13

Rio - Já tradicional para os fãs de música, a festa 'Chá da Alice' está de volta. E dessa vez, a celebração acontece em um formato inédito. Maior edição da história da festa, o 'Chá' volta acontecer, no próximo dia 30, em formato de festival, no Tivoli Park, e com show principal de Anitta.

Com participações especiais de Pocah e Rebecca, Anitta apresenta seus maiores sucessos na festa ao ar livre que promete virar a madrugada. Além do show da cantora, o festival vai ter uma programação que contempla 12 horas de duração, com participações especiais, pockets shows e 3 palcos com artistas do pop, Tribal, Techouse e Disco.

De acordo com a organização, a procura pela artista tem sido tão grande que cerca de 80% dos ingressos já estão vendidos.

Palco Wonderland



ANITTA, part.Pocah, Part. Rebecca, pocket show com Romero Ferro



DJs: Giordanna Forte, Babi, Gui Serrano, Luan Poffo, Bruna Strait, Thiago araujo, Fernanda Foxx, Foxx, Chloe van Damme, Ravena Creole.



Palco B.I.T.C.H.



Djs: GUI GUERRERO, Lucas Franco, Erick Vilar, Ricardo Goii, Dri Toscano, Leo Gatuso.



Palco SURURU



Djs: FACCHINETTI, ETCETERA, JEFF



Serviço - Chá da Anitta



Data: 30/12/2021 - quinta-feira



Local: Tivoli Park



Endereço: Via Parque Shopping - Av. Ayrton Senna, 3000, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro



Horário do evento: 15h às 03h



Classificação: 18 anos



Valores:



Pista comum: a partir de R$ 140,00



Vendas em: https://www.ingresse.com/cha-da-anitta#comprar



Camarote Open Bar - Esgotado



Pista Premium - (Aberto Lote Extra)



O evento não é coberto, e será realizado mesmo em caso de chuva